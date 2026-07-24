ERING, LKR. ROTTAL-INN. Der seit Freitag, 26.06.2026, vermisste 67-Jährige wurde aufgefunden. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Am Samstag, 04.07.2026, teilte die Polizeiinspektion Altheim der Landespolizeidirektion Oberösterreich mit, dass am österreichischen Ufer im Bereich des Kraftwerks Frauenstein an einer Astgabelung eine männliche Leiche aufgefunden worden war.

Die Identität des Verstorbenen konnte nun im Rahmen eines DNA-Abgleichs festgestellt werden. Es handelt sich um den seit dem 26.06.2026 vermissten 67-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

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Veröffentlicht: 24.07.2026, 13:12 Uhr