Inhalt:

1087. Festnahme eines Tatverdächtigen nach organisiertem Callcenterbetrug, Schockanruf durch falschen Polizeibeamten – Pullach i. Isartal

1088. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Bogenhausen

1089. Mehrere Einbrüche in Wohnungen – Bogenhausen und Haidhausen

1090. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Sendling

1091. Zwei Verkehrsunfälle; Sturz von zwei Kraftradfahrern; zwei Personen verletzt – Oberföhring

Festnahme eines Tatverdächtigen nach organisiertem Callcenterbetrug, Schockanruf durch falschen Polizeibeamten – Pullach i. Isartal

Am Montag, 20.07.2026, gegen 11:45 Uhr, erhielt ein 79-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf eines unbekannten Mannes. Dieser gab sich als der Sohn des 79-Jährigen aus. Im weiteren Verlauf übernahm ein weiterer unbekannter Täter das Gespräch und gab sich als Polizeibeamter aus. Er behauptete, der Sohn des 79-Jährigen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Zur Abwendung einer drohenden Haft sei jetzt die Zahlung einer Kaution durch den Senior erforderlich.

Der 79-Jährige erkannte den Betrugsversuch und veranlasste über einen Nachbarn die Verständigung des Polizeinotrufs 110. Gleichzeitig vereinbarte er mit den Anrufern eine Übergabe der geforderten Kaution an seiner Wohnanschrift.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnte kurz nach Übergabe der Abholer festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 21-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er befindet sich aktuell in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1088. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Bogenhausen

Am Mittwoch, 22.07.2026, gegen 13:45 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit afghanischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Effnerstraße. Dabei überholte er eine dort fahrende zivile Streife der Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen). Da er mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit fuhr, folgten die Beamten dem Fahrzeug. Dabei fuhr der 16-Jährige wiederholt deutlich zu schnell mit dem BMW Pkw. Er wurde daraufhin angehalten.

Der BMW gehört einem Angehörigen. Bei der Überprüfung vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der 16-Jährige vor der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der 16-Jährige wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verbotenem Kraftfahrzeugrennen sowie wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter der Wirkung eines berauschenden Mittels angezeigt.

Nach der Blutentnahme und der Anzeigensachbearbeitung wurde er nach Rücksprache mit seinen Sorgeberechtigten wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1089. Mehrere Einbrüche in Wohnungen – Bogenhausen und Haidhausen

Am Donnerstag, 23.07.2026, im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr, kam es zu Einbruchsdiebstählen in drei verschiedene Wohnungen in den Stadtvierteln Bogenhausen und Haidhausen. In allen Fällen gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Wohnungseingangstüren in die Wohnungen von Mehrfamilienhäusern.

Der oder die Täter durchsuchten anschließend die Wohnungen nach Stehlgut und entfernten sich unter Mitnahme der Tatbeute unerkannt.

Als die jeweiligen Bewohner die Einbrüche bemerkten, verständigten sie die Polizei.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde im 1. Fall ein hoher dreistelliger Eurobetrag Bargeld entwendet. In Fall 2 Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags und in Fall 3 ein niedriger vierstelliger Eurobetrag, Bargeld und Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags.

An allen drei Tatorten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Prinzregentenplatz, Mühlbaurstraße, Grillparzerstraße, Nigerstraße und Beetzstraße (Fälle 1 und 2, Bogenhausen) sowie im Bereich Max-Weber-Platz, Maria-Theresia-Straße, Ismaninger Straße und Langerstraße (Fall 3, Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1090. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Sendling

Am Donnerstag, 23.07.2026, gegen 08:05 Uhr, befuhr eine 64-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Ford Pkw die Dillwächterstraße in Richtung Tübinger Straße. Zeitgleich befuhr ein 39-jähriger Kosovare mit Wohnsitz in München mit einem Ducati Motorrad die Tübinger Straße in Richtung Garmischer Straße.

An der Kreuzung zur Tübinger Straße beabsichtigte die 64-Jährige nach links in diese abzubiegen und kollidierte dort mit dem Motorrad. Der 39-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1091. Zwei Verkehrsunfälle; Sturz von zwei Kraftradfahrern; zwei Personen verletzt – Oberföhring

Am Freitag, 24.07.2026, im Zeitraum von 00:40 Uhr bis 01:45 Uhr, kam es auf dem Föhringer Ring an der gleichen Stelle zu zwei unabhängigen Verkehrsunfällen.

Gegen 00:40 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München mit einem KTM Kraftrad auf dem Föhringer Ring von der Effnerstraße kommend in Richtung Englischer Garten. Auf dieser Strecke wird der Verkehr aufgrund einer Baustelle mittels Fahrbahnverschwenkung auf die Gegenfahrbahn abgeleitet.

In diesem Bereich kollidierte der 20-Jährige mit dem Vorderreifen des Motorrads an der mobilen Betonleitwand und stürzte. Der 20-Jährige wurde bei dem Sturz verletzt und musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 01:45 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München mit einem KTM Kraftrad ebenfalls auf dem Föhringer Ring. Auch er stürzte im Bereich der Fahrbahnverschwenkung, nachdem er mit der Betonleitwand kollidierte. Der 55-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ebenso von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen, u.a. zur Beschilderung und Einrichtung der Baustelle, übernommen.