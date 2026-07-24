LANDKREIS ROSENHEIM. Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei Rosenheim haben im Rahmen von kriminalpolizeilichen Darknet-Ermittlungen einen 40-jährigen deutschen Beschuldigten wegen illegalen Handels mit Amphetamin festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden darüber hinaus rund 850 g Marihuana sowie digitale Endgeräte beschlagnahmt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Im Rahmen von Ermittlungen des Polizeipräsidiums Trier im Darknet wurde eine fiktive Person identifiziert, die Amphetamin an eine Packstation im südwestlichen Landkreis Rosenheim bestellte und liefern ließ. Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei Rosenheim übernahmen daraufhin die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen hierzu und führten umfangreiche, zum Teil operative Maßnahmen durch.

Dabei konnten mehrere Pakete angehalten, beschlagnahmt und anschließend geöffnet werden. In den Paketen befanden sich Amphetamin sowie Metamphetamin im niedrigen dreistelligen Gramm-Bereich.

Ein 40-jähriger deutscher Beschuldigter, wohnhaft im südwestlichen Landkreis Rosenheim, wurde daraufhin festgenommen. Auf richterliche Anordnung hin erfolgte eine Wohnungsdurchsuchung.

Hierbei wurden Marihuana im hohen dreistelligen Gramm-Bereich, sowie Tablets und Mobiltelefone als Beweismittel sichergestellt. Die sichergestellten Datenträger werden nun digitalforensisch ausgewertet.

Der 40-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Konsumcannabisgesetz, wegen illegalen Handels in nicht geringer Menge von Amphetamin sowie wegen illegaler Abgabe und Besitzes in nicht geringer Menge von Amphetamin verantworten.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.