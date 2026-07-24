MITTENWALD, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Donnerstagnachmittag, 23. Juli 2026, ereignete sich im Bereich Mittenwald ein tödlicher Bergunfall. Ein 76-jähriger Mann verlor dabei sein Leben. Die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Murnau übernahm die Ermittlungen.

Ein Urlauber-Ehepaar aus Berlin befand sich am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 14.18 Uhr, im Abstieg im unteren Bereich des Leitersteigs im Karwendel. Unmittelbar vor Erreichen des Tals verlor der 76-jährige Mann in einer anspruchsvolleren Steigpassage die Kontrolle. Infolgedessen kam er vom schmalen Steig ab und stürzte etwa 70 Meter durch den sehr steilen, teilweise nahezu senkrechten Bergwald hinab. Seine Ehefrau verlor ihn dabei aus den Augen und konnte keine unmittelbare Hilfe leisten. Sie setzte umgehend den Notruf ab.

Die alarmierte Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizei Murnau am Staffelsee mit Sitz in Mittenwald sowie die Bergwacht Mittenwald konnten den Verunfallten schließlich auffinden und leiteten unverzüglich Reanimationsmaßnahmen ein. Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 14 aus Traunstein konnte jedoch nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen.

Die Alpine Einsatzgruppe West übernahm die Unfallaufnahme sowie den Abtransport des Verstorbenen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers. Ein staatlich geprüfter Polizeiberg- und Skiführer führt die Ermittlungen zur genauen Unfallursache. Derzeit wird von einem alleinbeteiligten Unfallgeschehen ausgegangen.

Die Betreuung der Ehefrau übernahmen drei Einsatzkräfte des Kriseninterventionsdienstes der Bergwacht. Die Bergwacht Mittenwald war mit neun Einsatzkräften vor Ort, die Grenzpolizeiinspektion Murnau mit vier Einsatzkräften.