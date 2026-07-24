THYRNAU, LKR. PASSAU. Am Donnerstagnachmittag, den 23.07.2026, ereignete sich gegen 15.10 Uhr auf der Kreisstraße PA 29 bei Thyrnau ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Beteiligten.

Nach derzeitigem Stand fuhren ein 21-Jähriger und ein 81-Jähriger mit ihren Pkw hintereinander in Richtung Kellberg. Beide Autofahrer überholten zunächst eine vor ihnen fahrende Gruppe aus vier Krafträdern. Vor diesen fuhr zudem ein 57-jähriger Radfahrer.

Der 81-Jährige setzte zum Überholen der Krafträder sowie des Radfahrers an. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs brach er den Überholvorgang ab, scherte hinter dem Radfahrer wieder auf seinen Fahrstreifen ein und bremste ab. Der nachfolgende 21-Jährige war dem Überholvorgang gefolgt.

Im weiteren Verlauf kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß, wobei der 21-Jährige mit seinem Pkw auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall unter den Pkw geschoben.

Der Pkw des 81-Jährigen und der Radfahrer kamen anschließend von der Fahrbahn ab und gerieten eine Böschung hinab. Der Radfahrer wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Der 81-Jährige und der Radfahrer wurden nach derzeitigem Stand schwer verletzt. Der 21-Jährige wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Alle drei Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Passau führt die weiteren Ermittlungen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, Tel.: 0851/9511-0.

Veröffentlicht: 23.07.2026, 20:01 Uhr