Regensburg; Prüfening. Nach dem tödlichen Messerangriff in einer Bankfiliale im Regensburger Rennweg haben Spezialkräfte der Polizei einen 20-jährigen deutschen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Regensburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt.

Am Donnerstag, den 23.07.2026, kam es gegen 14:50 Uhr in einer Bankfiliale im Rennweg in Regensburg zu einer Gewalttat, die einen umfangreichen Polizeieinsatz auslöste.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verletzte ein 20-jähriger deutscher Tatverdächtiger einen Mann in einer Bankfiliale mit einem Messer schwer. Der Geschädigte wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert, wo er trotz medizinischer Behandlung seinen Verletzungen erlag.

Da sich der Tatverdächtige nach der Tat weiterhin im Gebäude befand, sperrte die Polizei den Bereich um die Bankfiliale weiträumig ab. Im weiteren Einsatzverlauf wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Zwei Personen, die sich noch im Gebäude befanden, konnten durch diese unverletzt aus dem Gebäude gebracht werden.

Anschließend nahmen Spezialkräfte den 20-jährigen deutschen Tatverdächtigen im Gebäude widerstandslos fest. Der Tatverdächtige blieb bei dem Zugriff unverletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf weitere Tatbeteiligte vor. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Der Tatverdächtige wird morgen, 24.07.2026, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Haftrichter vorgeführt.

Die Absuche des Gebäudes konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Die Sperrmaßnahmen im Bereich des Tatorts wurden aufgehoben. Die Kriminalpolizei Regensburg führt derzeit vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt.