Regensburg; Prüfening. Nach einem Messerangriff in einer Bank im Regensburger Rennweg konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Spezialkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen im Gebäude festnehmen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Der Tatverdächtige blieb bei dem Zugriff unverletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler weiterhin von einem Einzeltäter aus. Hinweise auf einen zweiten Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor.

Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauern weiterhin an und sind noch nicht abgeschlossen. Unter anderem wird das Gebäude derzeit noch abgesucht.

Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen wegen des Vorfalls in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg.