Regensburg; Prüfening. Nach einem Messerangriff in einer Bank im Regensburger Rennweg läuft weiterhin ein Großeinsatz der Polizei. Die schwer verletzte Person ist zwischenzeitlich im Krankenhaus verstorben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verletzte ein Tatverdächtiger einen Mann mit einem Messer schwer. Der Geschädigte wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus gebracht, wo er nun seinen Verletzungen erlag.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Stand wird wegen eines vollendeten Tötungsdelikts sowie des Verdachts eines Raubüberfalls ermittelt.

Die Einsatzkräfte gehen derzeit noch immer von einem Einzeltäter aus. Zwei Personen befanden sich noch im Gebäude. Diese konnten zwischenzeitlich durch Spezialkräfte der Polizei aus dem Gebäude gebracht werden.

Die Bevölkerung wird weiterhin dringend gebeten, den Bereich rund um den Rennweg zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.