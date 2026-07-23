Regensburg; Prüfening. Nach einem Messerangriff in einer Bank im Regensburger Rennweg läuft weiterhin ein Großeinsatz der Polizei. Eine Person wurde schwer verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Einsatzkräfte von einem Einzeltäter aus.

Es befinden sich nach wie vor weitere Personen im Gebäude.

Bei der schwer verletzten Person handelt es sich ebenfalls um einen Mann. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und konnte in ein Regensburger Krankenhaus gebracht werden.

Die Bevölkerung wird weiterhin dringend gebeten, den Bereich rund um den Rennweg zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Sobald weitere gesicherte Erkenntnisse vorliegen, wird nachberichtet.