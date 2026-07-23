Regensburg; Prüfening. Nach einem Messerangriff in einer Bank im Regensburger Rennweg läuft ein Großeinsatz der Polizei. Eine Person wurde schwer verletzt.

Gegen 14:50 Uhr wurde eine Person in einer Bankfiliale im Rennweg in Regensburg/Prüfening durch einen Messerangriff lebensgefährlich verletzt.

Der Täter befindet sich noch im Gebäude. Nach den bisherigen Erkenntnissen befinden sich wohl noch weitere Personen im Gebäude.

Die Bevölkerung wird gebeten, das Gebiet rund um den Rennweg zu meiden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort.

Es wird nachberichtet.