AURACH. (679) Am Donnerstagnachmittag (23.07.2026) verlor ein 24-jähriger Lkw-Fahrer auf der Bundesautobahn 6 bei Aurach (Lkr. Ansbach) die Kontrolle über seinen Sattelzug. Das mit rund 25 Tonnen Milch beladene Gespann kippte in den Grünstreifen.

Gegen 14:45 Uhr war der 24-jährige Deutsche mit seinem Sattelzug, der mit Milch in Kleinpackungen beladen war, auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Frankenhöhe geriet das Fahrzeug aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Als der Fahrer versuchte, gegenzulenken und den Lkw wieder auf die Fahrbahn zu steuern, geriet das Gespann außer Kontrolle und kippte auf die rechte Seite ins Bankett.

Der 24-Jährige zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Nach einer ersten Schätzung der Verkehrspolizeiinspektion Ansbach entstand ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro.

Die Freiwilligen Feuerwehren Aurach und Herrieden sind vor Ort im Einsatz und binden ausgelaufenen Kraftstoff. Im Anschluss übernimmt ein Spezialunternehmen die Bergung des verunglückten Sattelzugs.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Ausfahrt zur Rastanlage sowie zwei Fahrstreifen in Richtung Heilbronn. Der Verkehr fließt derzeit einspurig an der Unfallstelle vorbei, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kommt.



Erstellt durch: Oliver Trebing