GERMERING, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK.Nach einem Diebstahl von Werkzeugen, Maschinen und weiteren Gegenständen von einer Germeringer Baustelle gelang es Einsatzkräften der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck, sechs tatverdächtige Personen zu ermitteln.

Zwischen dem 05. und dem 06. April hatten sich die zunächst Unbekannten gewaltsam Zugang zu einer Baustelle an der Emmy-Noether-Straße in Germering verschafft. Durch das Aufbrechen von Containern erlangten sie Werkzeuge und Baumaterial im Wert von mehreren Tausend Euro.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei erbrachten einen dringenden Tatverdacht gegen eine Gruppe von sechs heranwachsenden deutschen Staatsangehörigen im Alter zwischen 18 und 19 Jahren. Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II wurden wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnorte der fünf Männer und einer Frau beantragt, die am heutigen Vormittag in München (1) sowie im Landkreis Starnberg (5) vollzogen wurden.

Hierbei konnten neben einer Vielzahl von Beweismitteln auch mehrere Softair- sowie Schreckschusswaffen aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Kriminalbeamten prüfen im weiteren Verlauf der Ermittlungen auch einen eventuellen Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Delikten der jüngeren Vergangenheit.