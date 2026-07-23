LANDKREISE ALTÖTTING UND MÜHLDORF AM INN. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn hat in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Traunstein am Donnerstag, 23. Juli 2026, insgesamt 12 Objekte in den Landkreisen Altötting und Mühldorf am Inn durchsucht. Im Rahmen mehrerer Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte wurde eine Vielzahl an Beweismitteln sichergestellt.

Koordiniertes Vorgehen gegen Kinderpornographie

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ist die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit pornographischer, einschließlich kinderpornographischer, Inhalte von 911 Fällen im Jahr 2024 auf 729 Fälle im Jahr 2025 gesunken - ein Rückgang von rund 20 %.

Um die Verbreitung von Kinderpornographie konsequent zu bekämpfen, unternehmen Polizei und Justiz seit Jahren erhebliche Anstrengungen. Zur qualifizierten und effizienteren Abarbeitung des bisherigen und in Erwartung des zukünftigen Anzeigenaufkommens hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd eigene „Arbeitsgruppen Kinderpornographie“ bei den drei Kriminalpolizeiinspektionen und der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn eingerichtet. Die Arbeitsgruppen beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit allen Delikten im Zusammenhang mit dem Besitz und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornographie und arbeiten hierbei eng mit den Staatsanwaltschaften und der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg zusammen, bei der bereits seit Oktober 2020 das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornographie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) angesiedelt ist. Bei der Staatsanwaltschaft Traunstein sind eine Staatsanwältin als Gruppenleiterin und vier Staatsanwältinnen speziell für die Verfolgung kinder- und jugendpornographischer Straften zuständig.

12 Durchsuchungen – Umfangreiches Datenmaterial sichergestellt

Am Donnerstag (23. Juli 2026) führten die Beamten der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei Traunstein und der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Traunreut die großangelegte Durchsuchungsaktion durch, welche sich gegen insgesamt 11 männliche Beschuldigte richtete. Diese waren im Alter zwischen 18 und 67 Jahren. In einem weiteren Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt, wurde ein 13-jähriges Kind ermittelt.

Rund 25 Polizistinnen und Polizisten vollzogen die von der Staatsanwaltschaft Traunstein beim Ermittlungsrichter erwirkten Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Personen, denen Straftaten im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpornographie vorgeworfen werden. Dabei wurden vom frühen Morgen insgesamt 12 Objekte in den Landkreisen Altötting und Mühldorf am Inn durchsucht.

In den Wohnungen der Beschuldigten stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial in Form von elektronischen Geräten, Mobiltelefonen und Speichermedien sicher, die nun aufwendig von IT-Forensikern ausgelesen und ausgewertet werden müssen.

Die nun weitergehenden Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein geführt.

Vorläufige Bilanz von Staatsanwaltschaft und Polizei

Das vorläufige Ergebnis der konzertierten Aktion wird von der Staatsanwaltschaft Traunstein und der Polizei als Erfolg im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornographie gewertet. Durch die Aktion wurde den Tatverdächtigen neuerlich deutlich aufgezeigt, dass sie sich in der vermeintlichen Anonymität des Internets nicht sicher fühlen dürfen. Da hinter jedem Fall von Kinder- und Jugendpornographie Opfer und Schicksale stehen, werden Polizei und Justiz auch in Zukunft mit allen zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln daran arbeiten, den Straftätern das Handwerk zu legen.