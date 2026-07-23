DIETMANNSRIED/A7. Am Donnerstag, 23.07.2026, gegen 08:30 Uhr, ereignete sich auf der A7 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe Heising ein Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger deutscher Fahrer eines Transporters wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei einen dort fahrenden Lkw. Der Lkw erfasste das Heck des Transporters, wodurch dieser gegen die Schutzplanke prallte, sich überschlug und schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam.

Der Fahrer des Transporters wurde mittelschwer verletzt und in ein Klinikum gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden an Lkw, Transporter, Schutzplanke und Fahrbahn wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Der 30-jährige deutsche Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die A7 war für etwa zwei Stunden gesperrt. (PI Kempten)

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