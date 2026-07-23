EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Mittwoch, den 22.07.2026, entwendete eine männliche Person ein hochwertiges E-Bike vor einem Fahrradgeschäft in Eggenfelden. Der Tatverdächtige konnte noch auf frischer Tat verfolgt und festgenommen werden.

Gegen 13:40 Uhr entwendete der Tatverdächtige ein hochwertiges E-Bike, welches vor einem Fahrradgeschäft abgestellt war, und fuhr anschließend damit davon. Der 41-jährige Betreiber des Geschäfts sowie ein 32-jähriger Zeuge bemerkten den Diebstahl und nahmen die Verfolgung des Verdächtigen mit E-Bikes auf. Hierbei lenkte der Tatverdächtige sein E-Bike gegen den 41-Jährigen, sodass beide stürzten. Der Betreiber des Fahrradgeschäftes wurde dabei leicht verletzt. Es gelang ihnen, den Tatverdächtigen zu stoppen und festzuhalten.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und das entwendete E-Bike sichergestellt. Die Identität des Tatverdächtigen konnte aufgrund fehlender Identitätspapiere bislang noch nicht eindeutig festgestellt werden.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag, den 23.07.2026, dem Haftrichter des Amtsgerichts Landshut vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Räuberischen Diebstahls werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 23.07.2026, 14:11 Uhr