Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (22.07.2026), 20:45 Uhr bis 21:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Weiten Gasse.
Ein unbekannter Täter beschädigte mehrere geparkte Autos indem er gegen die Außenspiegel schlug.
Die Person wird wie folgt beschrieben:
180 cm groß
Kurze Hose
schwarze lockige Haare
ca. 20-25 Jahre
Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, entgegen.
Innenstadt – Am Mittwoch (22.07.2026), gegen 10:00 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem Auto in der Friedberger Straße.
Bei der Kontrolle konnten die Beamten drogentypisches Verhalten beim 44-Jährigen feststellen. Zudem war der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen nach dem Straßenverkehrsgesetz.
Der 44-Jährige hat die isländische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag (19.07.2026), 01:45 Uhr bis 03:45 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Jakoberstraße.
Ein unbekannter Täter entwendete aus einer Bar das Smartphone einer 28-Jährigen.
Später konnte die 28-Jährige ihr Handy beschädigt wieder auffinden.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, entgegen.
Haunstetten-Siebenbrunn – Im Zeitraum von Dienstag (21.07.2026), 12:00 Uhr bis Mittwoch (22.07.2026), 11:30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Blütenstraße.
Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen geparkten VW im Bereich des linken Hecks und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, entgegen.
Innenstadt – Am Dienstag (21.07.2026), gegen 11:15 Uhr ereignete sich ein Trickdiebstahl in der Halderstraße.
Zwei unbekannte männliche Täter sprachen eine 44-Jährige vor einem Geldinstitut an und gaben ihr gegenüber vor, dass sie gerade etwas verloren habe. In einen unbeobachteten Moment, öffnete einer der Täter die Beifahrertür des Fahrzeugs der Frau und entwendete eine auf dem Beifahrersitz liegende Tasche.
Anschließend entfernten sich beide unbekannten männlichen Personen mit einem grauen BMW-Kombi.
Die Täter werden wie folgt beschrieben:
kräftig bis dickliche Statur, schwarzes T-Shirt, graue knielange Hose, dunkle Schuhe, Cappy und Sonnenbrille
normale Statur, helles bis beiges Oberteil, lange Hose, dunkler Rucksack, Basecap, helle Schuhe
Die Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines schweren Bandendiebstahls aus einem Kraftfahrzeug.
In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Augsburg Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere nach einer männlichen Person, welche sich zur Tatzeit im Bereich der Bushaltestelle aufhielt und der 44-Jährigen beim Aufheben von Geldscheinen half.
Die Person wird wie folgt beschrieben:
ca. 175cm - 180 cm, normale Statur, Brille, dunkelblaues Shirt, dunkelblaue Hose und braune Schuhe
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, entgegen.
Die 44-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Gersthofen, A8, FRi Stuttgart – Am Mittwoch (22.07.2026), gegen 09:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung auf der Autobahn A8, Höhe Gersthofen.
Ein oder mehrere unbekannte Täter beschmierten eine Lärmschutzwand.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.
Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen, unter der Telefonnummer 0821/323-1910, entgegen.
Aichach – Im Zeitraum von Dienstag (21.07.2026), 16:00 Uhr bis Mittwoch (22.07.2026), 05:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Robert-Bosch-Straße.
Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte.
Der Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, entgegen.
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