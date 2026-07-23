Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (22.07.2026), 20:45 Uhr bis 21:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Weiten Gasse.

Ein unbekannter Täter beschädigte mehrere geparkte Autos indem er gegen die Außenspiegel schlug.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß

Kurze Hose

schwarze lockige Haare

ca. 20-25 Jahre

Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, entgegen.