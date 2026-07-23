MARKTOBERDORF. Am Donnerstag, 23.07.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der B12 zwischen Geisenried und Unterthingau zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem ein 59-jähriger deutscher Pkw-Fahrer und eine 40-jährige deutsche Pkw-Fahrerin tödlich verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 59-Jährige in Richtung Kaufbeuren, während die 40-Jährige in Richtung Kempten unterwegs war. Der 59-Jährige geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug der 40-Jährigen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge um 180 Grad gedreht. Das Fahrzeug der 40-Jährigen wurde zusätzlich auf die Schutzplanke geschleudert. Beide Fahrer erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro.

Ein Gutachter war vor Ort, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten. Neben Streifen der Verkehrspolizei Kempten waren die Polizeiinspektionen Marktoberdorf, Kaufbeuren, und Füssen sowie die Zentralen Einsatzdienste Kempten im Einsatz. Unterstützt wurden sie von den Freiwilligen Feuerwehren Geisenried, Unterthingau und Marktoberdorf, der Straßenmeisterei und Abschleppunternehmen. Die B12 war für mehrere Stunden zwischen Geisenried und Unterthingau gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0831 9909-2050 bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten zu melden. (VPI Kempten)