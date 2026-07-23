SPEICHERSDORF, LKR. BAYREUTH. Eine Rentnerin aus Speichersdorf übergab am Mittwoch Bargeld und Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages an einen Trickbetrüger. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf einer unbekannten Dame, die sich als Professorin eines Krankenhauses ausgab. Die Anruferin behauptete, ein Angehöriger der Frau sei schwer erkrankt und benötige dringend eine kostspielige Behandlung. Im Glauben zu helfen, übergab die Rentnerin in Zeulenreuth Bargeld und Schmuck in einer Stofftasche an einen unbekannten Abholer.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

• Männlich

• Zwischen 20 und 30 Jahre alt

• Etwa 180 Zentimeter groß

• Schlanke Statur

• Blonde, kurze, leicht nach oben gekämmte Haare

• Helle kurze Hose und helles T-Shirt

Der Mann entfernte sich mit einem dunklen Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wer zwischen 11 Uhr und 12 Uhr im Bereich Zeulenreuth verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.