1082. Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes – Freimann
1083. Ermittlung von zwei Tatverdächtigen zu zwei Raubdelikten – Trudering-Riem
1084. Sturz eines Radfahrers aufgrund einer Erkrankung; Radfahrer verstirbt im Krankenhaus – Maxvorstadt
1085. Fahrradfahrer entfernt sich nach Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort; eine Person leicht verletzt – Feldmoching
1082. Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes – Freimann
Seit Mittwochabend, 15.07.2026, galt ein 51-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg und deutscher Staatsangehörigkeit als vermisst. Diesbezüglich wurden die Ermittlungen anfangs durch die KPI Fürstenfeldbruck geführt. Da sich im weiteren Verlauf Hinweise auf ein mögliches Gewaltdelikt sowie einen Zusammenhang nach München ergaben, wurde das Kommissariat 11 in die Ermittlungen mit einbezogen. Die weiteren Ermittlungen ergaben schließlich, den dringenden Verdacht eines Tötungsdeliktes in einem gewerblichen Objekt in Freimann. Aufgrund der Erkenntnisse kam es dann zu verschiedenen Absuchen, unter anderem auch im Bereich des Anzinger Forstes (Landkreis Ebersberg).
Am Montag, 20.07.2026, kam es wegen des mutmaßlichen Tötungsdeliktes gegen Mittag zur Festnahme eines Tatverdächtigen an dessen Wohnort. Bei ihm handelt es sich um einen 37-Jährigen mit einem Wohnsitz im Bereich Garmisch-Partenkirchen. Ein möglicher Tathintergrund liegt in der Geschäftsbeziehung zwischen dem 37-Jährigen und dem 51-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I erließ das Amtsgericht München am 21.07.2026 Haftbefehl wegen Mordes gegen den 37-Jährigen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.
Die Ermittlungen werden mittlerweile ausschließlich durch das Kommissariat 11 geführt. Aufgrund weiterer Absuchmaßnahmen, die auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen durchgeführt wurden, konnte am späten Nachmittag des Dienstags, 21.07.2026, ein Leichnam aufgefunden werden. Hierzu erfolgte im Laufe des Mittwochs, 22.07.2026, eine gerichtsmedizinische Untersuchung im Institut für Rechtsmedizin in München. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass es sich bei der toten Person um den 51-Jährigen handelt. Als Todesursache wurde eine gewaltsame Fremdeinwirkung festgestellt.
Die Ermittlungen in dieser Sache laufen auf Hochtouren weiter. Insbesondere die Feststellung des Tatablaufs und des Tathintergrundes sind hierbei von großer Bedeutung.
1083. Ermittlung von zwei Tatverdächtigen zu zwei Raubdelikten – Trudering-Riem
-siehe Medieninformation vom 24.02.2026, Nr. 298
Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, 20.02.2026 und Samstag, 21.02.2026, zu zwei Raubdelikten, bei denen jeweils mit Gewalt Personen Gegenstände entwendet wurden.
Im Rahmen der sofort aufgenommenen und intensiv geführten Ermittlungen des Kommissariats 21 ergab sich bei den verschiedenen Ermittlungsarbeiten (darunter auch die Auswertungen von DNA-Spuren mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes) ein Tatverdacht gegen zwei Tatverdächtige (eine 19-Jährige mit polnischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München und einen 22-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis München).
Für die Wohnungen beider tatverdächtiger Personen wurden Durchsuchungsbeschlüsse erlassen und vollstreckt. Dabei wurden weitere Gegenstände aufgefunden und sichergestellt, bei denen der Verdacht besteht, dass sie mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten.
Beide Tatverdächtige wurden nun zur Tat vernommen und wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung angezeigt.
Das Kommissariat 21 führt weiterhin die Ermittlungen.
1084. Sturz eines Radfahrers aufgrund einer Erkrankung; Radfahrer verstirbt im Krankenhaus – Maxvorstadt
-siehe Medieninformation vom 22.07.2026, Nr. 1080
Wie bereits berichtet, kam es zum Sturz eines 70-jährigen Fahrradfahrers in der Maxvorstadt.
Nach den ersten Ermittlungen war eine Erkrankung ursächlich für den Sturz. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Der 70-Jährige ist einen Tag nach dem Unfall im Krankenhaus aufgrund der Erkrankung verstorben.
1085. Fahrradfahrer entfernt sich nach Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort; eine Person leicht verletzt – Feldmoching
Am Mittwoch, 22.07.2026, gegen 14:45 Uhr, fuhr eine 42-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Lerchenauer Straße stadteinwärts. Sie wollte einen Bahnübergang (hinter der Heidelerchenstraße) mit dem Fahrrad überqueren.
Dort kam ihr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen, der dabei verbotswidrig in die für ihn dort falsche Richtung fuhr.
Die Frau wich ihm aus und dabei geriet das Vorderrad des Fahrrades in den dortigen Gleisbereich. Dadurch stürzte die 42-Jährige auf die Straße. Bei dem Unfall wurde sie verletzt. Sie begab sich später selbständig in ärztliche Behandlung.
Der bislang unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich mit dem Fahrrad vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugenaufruf:
Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216- 3322, in Verbindung zu setzen