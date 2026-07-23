NÜRNBERG. (677) Am Samstag (25.07.2026) finden im Nürnberger Stadtgebiet zwei sich fortbewegende Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.



Am Samstag finden im Nürnberger Stadtgebiet zwei sich fortbewegende Versammlungen mit mehreren Hundert Teilnehmern statt. Diese führen über folgende Wegstrecken:

1. 11:30 Uhr – 15:00 Uhr, Autokorso circa 50 Teilnehmer

Fahrstrecke:

Palazzo Parkplatz – Bayernstr. – Frankenstr. – Ulmenstr. – Nopitschstr. – Gustav-

Adolf-Str. – Von-der-Tann-Str. – Jansenbrücke – Maximilianstr. – Theodor-Heuss-

Brücke – Nordwestring – Nordring – Hintermayrstr. – Welserstr. – Dr.-Gustav-

Heinemann-Str. – Ostendstr. – Kressengartenstr./Wöhrder Talübergang

2. 18:00 Uhr – 20:15 Uhr, Versammlung mit circa 500 Teilnehmern

Wegstrecke:

Richard-Wagner-Platz – Frauentorgraben – Bahnhofsplatz – Königstor – Königstr. –

Hallplatz – Kornmarkt - Dr.-Kurt-Schumacher-Str. – Jakobsplatz – Ludwigsplatz –

Hefnersplatz – Karolinenstr. – Lorenzkirche

Aufgrund der Versammlungsgeschehen kommt es in den genannten Zeiträumen im

Bereich der genannten Strecken zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu

beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke

weiträumig zu umfahren.



Erstellt durch: Michael Petzold / mc