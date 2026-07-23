PRESSATH, LKRS. NEUSTADT A.D. WALDNAAB. Am frühen Donnerstagmorgen fuhren bislang unbekannte Täter mit einem Auto in ein Juweliergeschäft und erbeuteten Schmuck und weitere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten sie mit einem zweiten Fahrzeug vom Tatort. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt.

Am Donnerstag, dem 23.07.2026, wurden die Einsatzkräfte gegen 01:45 Uhr zu einem Juweliergeschäft in der Eschenbacher Straße in Pressath gerufen. Bislang unbekannte Täter fuhren rückwärts mit einem PKW, einem Mercedes-Benz, durch die Schaufensterscheibe in das Geschäft. Dabei erbeuteten sie Schmuck und weitere Wertgegenstände in einer noch nicht definierbaren Höhe und flüchteten anschließend mit einem weiteren Auto vom Tatort. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen Škoda Octavia.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, an der neben uniformierten Kräften auch Unterstützungskräfte der Zentralen Einsatzdienste Weiden i.d.OPf. und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, wurde im Bereich zur Auffahrt auf die B299 der Škoda Octavia im Straßengraben aufgefunden. Nach bisherigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter mit dem Škoda vom Tatort und verunfallten bei der Bundesstraße. Daraufhin flüchteten die Unbekannten dann entweder zu Fuß oder mit einem weiteren Fahrzeug. Die Großfahndung verlief ohne Erfolg, die Täter konnten bislang nicht gefasst werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden Fahrzeuge im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberfranken entwendet. Die Kennzeichen an den Fahrzeugen gehörten nicht zu diesen und waren ebenfalls entwendet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie am Donnerstag, dem 23.07.2026, gegen 01:48 Uhr, im Bereich der Eschenbacher Straße in Pressath oder im Bereich der Auffahrt zur B299 in der Grafenwöhrer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222.

Veröffentlicht am 23.07.2026 um 10:29 Uhr