RATTISZELL, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 22.07.2026 kam es bei Waldarbeiten zu einem Unfall mit tödlichen Folgen.

Ersten Erkenntnissen nach befand sich ein über 70-Jähriger mit seinem Traktor bei Waldarbeiten in seinem privaten Waldstück oberhalb von Irling. Gegen 10.00 Uhr kam es dabei zu einem schweren Unfall. Als der Senior einen entwurzelten Baum mit Hilfe einer Seilwinde bergen wollte, wurde er aus derzeit noch ungeklärter Ursache zwischen seinem Traktor und einem Baum eingeklemmt. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

Nach Erstaufnahme durch die Polizeiinspektion Bogen wurden die Untersuchungen des Unfalles durch die Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Vor Ort mit eingebunden war auch die Berufsgenossenschaft. Derzeit gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, vielmehr ist von einem tragischen Unfall auszugehen.

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Veröffentlicht: 23.07.2026, 09.22 Uhr