LINDAU. Kurz vor 13.00 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Lindau mehrere Mitteilungen darüber ein, dass ein Lkw nur noch auf einer blanken Felge fahre und von diesem Funken sprühen und z.T. auch Feuer aufsteigen soll. Der Lkw hatte bereits auf der A96 die Gummiteile seines Reifens verloren, ehe der 56-jährige ukrainische Fahrer auf der B31 auf Höhe Oberreitnau den Lkw zum Stillstand bringen konnte. Jetzt schlugen schon Flammen nach oben und der gesamte Anhänger geriet in Vollbrand. Der Fahrer des slowakischen Lkw konnte noch das Zugfahrzeug entkoppeln, so dass dieses ohne Schaden blieb.

Auf dem Anhänger waren acht große Papprollen mit einem Gesamtgewicht von 24 Tonnen geladen. Insgesamt 16 Fahrzeuge der Feuerwehren Lindau und Weißensberg waren über zwei Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen, da die Glut im Inneren der Rollen sich immer wieder entfachte. Den Schaden beziffert die Polizei auf ca. 45.000,- Euro. Die B31 musste in beiden Richtungen komplett gesperrt werden und der gesamte Schwerlastverkehr wurde über die anliegenden Nebenstraßen und Ortschaften umgeleitet. Die B31 war bis zur Abschleppung des Lkw für über sieben Stunden gesperrt. (PI Lindau)

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