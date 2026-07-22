22.07.2026, Polizeipräsidium Unterfranken
WÜRZBURG / STEINBACHTAL. Aktuell sucht die Würzburger Polizei im Bereich der Zellerau und im Steinbachtal auch mit einem Hubschrauber nach einem vermissten 18-Jährigen.
Der 18-jährige Giuliano Maurizio Trupia wurde zuletzt am Mittwoch, gegen 14:50 Uhr, im Winterleitenweg gesehen und wird seitdem vermisst. Der 18-Jährige befindet sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand und hat sein Anwesen unter selbstgefährdenden Aussagen verlassen. Hierbei soll der Mann auch ein Messer mitgenommen haben.
Er wird wie folgt beschrieben:
- 178 cm groß
- Dünne Statur
- Trägt einen weißen Pullover mit einem roten Herz, eine Jeans sowie weiße Sneaker
- Blonde lange struppige Haare
Hinweise nimmt die Polizei Würzburg-Stadt unter 0931/457-2230 entgegen.