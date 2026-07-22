KAUFBEUREN. Am Mittwoch gegen 11:53 Uhr kam es auf der B12 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer fuhr aus einer Nothaltebucht wieder auf die Fahrbahn auf und übersah dabei ein in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Fahrer des herannahenden Pkw leicht verletzt wurde. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B12 zeitweise gesperrt. (PI Kaufbeuren)

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