WASSERBURG, LKR. ROSENHEIM. Seit gestern, 21. Juli 2026, 16.00 Uhr, ist der 78-jährige Günter Magura aus einem Betreuungszentrum in Wasserburg abgängig und wird seitdem vermisst. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei Wasserburg und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit dem Nachmittag des 21. Juli 2026, wird der 78-jährige Günther Magura aus dem Betreuungszentrum in Wasserburg vermisst. Herr Magura ist stark dement und desorientiert. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des 78-Jährigen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Herr Magura ist knapp 200 cm groß, trägt keine Brille, hat kurze Haare, einen Schnauzbart und ist nach hier vorliegenden Erkenntnissen mit einer schwarzen Jacke und einer weißen Hose bekleidet. Auf die beiliegenden Fotos des Vermissten wird verwiesen.

Die Polizeiinspektion Wasserburg bittet insbesondere um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat den Vermissten nach dem 21. Juli 2026 gesehen?

Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung dieses Vermisstenfalls führen könnten?

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wasserburg unter der Telefonnummer 08071 / 9177-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.