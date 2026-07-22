Innenstadt – Am Dienstag (22.07.2026), gegen 01.00 Uhr, fuhr ein 15-Jähriger mit einem Motorroller in der Badstraße.

Die Beamten stellten fest, dass sowohl der 15-Jährige Fahrer, als auch der 16-Jährige Sozius keinen Helm trugen. Aufgrund dessen sollte eine Kontrolle erfolgen. Der 15-Jährige missachte jedoch sämtliche Anhaltesignale und entzog sich der Kontrolle.

Hier fuhr der 15-Jährige äußerst rücksichtslos. In der Folge flüchteten der 16-Jährige und der 15-Jährige zu Fuß. Der 16-Jährige konnte durch die Beamten eingeholt und gestellt werden.

Im weiteren Verlauf stellten die Beamten Manipulationen am Roller fest. Ebenso ergaben sich Hinweise, dass der Roller zuvor gestohlen und kurzgeschlossen wurde.

Zudem stellte sich heraus, dass der 15-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Diebstahls eines Kraftrades, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Sachbeschädigung und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Der 16-Jährige besitzt die ungarische Staatsangehörigkeit. Der 15-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.