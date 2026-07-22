Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (17.07.2026), 08.00 Uhr bis Dienstag (21.07.2026), 08.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Radetzkystraße.
Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten von einer Baustelle eine Baggerschaufel.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Innenstadt – Am Dienstag (22.07.2026), gegen 01.00 Uhr, fuhr ein 15-Jähriger mit einem Motorroller in der Badstraße.
Die Beamten stellten fest, dass sowohl der 15-Jährige Fahrer, als auch der 16-Jährige Sozius keinen Helm trugen. Aufgrund dessen sollte eine Kontrolle erfolgen. Der 15-Jährige missachte jedoch sämtliche Anhaltesignale und entzog sich der Kontrolle.
Hier fuhr der 15-Jährige äußerst rücksichtslos. In der Folge flüchteten der 16-Jährige und der 15-Jährige zu Fuß. Der 16-Jährige konnte durch die Beamten eingeholt und gestellt werden.
Im weiteren Verlauf stellten die Beamten Manipulationen am Roller fest. Ebenso ergaben sich Hinweise, dass der Roller zuvor gestohlen und kurzgeschlossen wurde.
Zudem stellte sich heraus, dass der 15-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.
Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Diebstahls eines Kraftrades, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Sachbeschädigung und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.
Der 16-Jährige besitzt die ungarische Staatsangehörigkeit. Der 15-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Dienstag (21.07.2026), gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Brand im Hanreiweg.
Ein oder mehrere unbekannte Täter zündeten eine Matratze in einem kleinen Waldstück im Bereich des Proviantbachs an.
Passanten erkannten das Feuer und verständigten die Feuerwehr.
Die Feuerwehr löschte das Feuer.
Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Göggingen – Am Dienstag (21.07.2026), gegen 15.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Klausenberg.
Ein 70-Jähriger fuhr mit seinem Auto am Klausenberg über eine Verkehrsinsel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.
Der 70-Jährige Fahrzeugführer, sowie das unfallbeschädigte Fahrzeug konnten im weiteren Verlauf an der Wohnanschrift angetroffen werden. Es stellte sich zudem heraus, dass der 70-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Der 70-Jährige besitzt die österreichische Staatsanwaltschaft.
Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (20.07.2026), 00.00 Uhr bis Montag (20.07.2026), 23.45 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung in der Dieselstraße.
Ein oder mehrere unbekannte Täter beschmierten an einem Bürogebäude eine Wand.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Pfersee – Im Zeitraum von Montag (20.07.2026), 22.00 Uhr bis Dienstag (21.07.2026), 15.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Germersheimer Straße.
Ein bislang unbekannter Täter touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes, beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Telefonnummer 0821/323-2510, entgegen.
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