WEIDEN i.d.OPf. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 14. Juli 2026, und Sonntag, 19. Juli 2026, kam es auf dem Gelände eines Unternehmens in Rothenstadt zu mehreren Diebstählen von Buntmetall. Zwei Tatverdächtige wurden bei einem erneuten Diebstahlsversuch vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll es im Zeitraum zwischen dem 14. Juli und dem 19. Juli 2026 auf dem Betriebsgelände eines Unternehmens in der Bavariastraße in Weiden i.d.OPf., Stadtteil Rothenstadt, zu mehreren Diebstählen von Kupfer gekommen sein. Das Material war auf dem frei zugänglichen Firmengelände gelagert. Bei einem erneuten Vorfall am Sonntag, den 19. Juli, konnten ein 32-jähriger Deutscher und ein 30-jähriger Pole vorläufig festgenommen werden. Sie sollen auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zu sehen sein. Das Bild- und Videomaterial wurde gesichert und wird derzeit ausgewertet. Ein Teil des entwendeten Kupferschrotts wurde im Nahbereich des Firmengeländes unter einem Baum am Rand der Bahngleise aufgefunden und sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen sollen gemeinsam mit einer weiteren bislang unbekannten Person erneut unbefugt das Firmengelände betreten und ein Kupferkabel entwendet haben. Die Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen, welcher mit einem Fahrrad flüchtete, verlief bislang ohne Ergebnis. Das entwendete Kupferkabel wurde sichergestellt. Der Kriminaldauerdienst führte die Spurensicherung am Tatort durch. Der 30-jährige Pole wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. am 20.07.2026 dem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der zweite Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und prüft, ob die Tatverdächtigen für weitere gleichgelagerte Delikte verantwortlich sein könnten. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bavariastraße gemacht haben oder Hinweise zu der flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.

Veröffentlicht am 22.07.26 um 13:20 Uhr