1078. Festnahme eines Tatverdächtigen nach gefährlicher Körperverletzung – Au- Haidhausen

Am Dienstag, 21.07.2026, gegen 16:45 Uhr, gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mehrere Notrufe über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einem Anwesen in der Sedanstraße ein. Zudem wurde mitgeteilt, dass einer der Beteiligten einen spitzen Gegenstand mit sich führe.

Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr München zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort wurde ein 46-Jähriger mit kroatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Landshut angetroffen. Er wies eine Verletzung am Unterarm auf. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem männlichen Täter gekommen, bei der der 46-Jährige durch einen spitzen Gegenstand verletzt worden war.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 21-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland als Tatverdächtiger im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zudem wurde ein möglicher, bei der Tat verwendeter spitzer Gegenstand im Nahbereich des Tatortes aufgefunden und sichergestellt.

Der 21-Jährige wurde anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass auch der 46-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung körperliche Gewalt angewendet haben soll. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1079. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Fahrrad; zwei Personen verletzt – Obersendling

Am Dienstag, 21.07.2026, gegen 11:25 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Rennrad den benutzungspflichtigen rechten Radweg der Aidenbachstraße von der Siemensallee kommend in Richtung Boschetsrieder Straße.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat auf Höhe der Hausnummer 99 eine über 90-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München als Fußgängerin unvermittelt den Radweg. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beide Beteiligten stürzten daraufhin.

Die über 90-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Am Rennrad entstand ein leichter Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei

1080. Radfahrer stürzt aufgrund einer akuten Erkrankung – Maxvorstadt

Am Dienstag, 21.07.2026, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Rundfunkplatz von der Marsstraße kommend in Richtung Arnulfstraße.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verlor der 70-Jährige aufgrund einer medizinischen Ursache das Bewusstsein und stürzte mit seinem Fahrrad.

Zufällig anwesende Ersthelfer begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Diese wurden anschließend von Ärzten einer nahegelegenen Arztpraxis übernommen, bis ein Rettungsdienst eintraf. Der 70-Jährige wurde unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht.

Der getragene Fahrradhelm verhinderte schwerere, sturzbedingte Verletzungen. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1081. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Kleintransporter – Altstadt-Lehel

Am Dienstag, 21.07.2026, gegen 16:10 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem rechten Radweg des Isartorplatzes von der Zweibrückenstraße in Richtung Isartor. An der Kreuzung zum Thomas-Wimmer-Ring wollte er diesen geradeaus überqueren.

Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem Kleintransporter den Thomas-Wimmer-Ring von der Maximiliansstraße kommend.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Radfahrer trotz für ihn geltendem Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem querenden Kleintransporter.

Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 25-Jährige sowie sein Beifahrer blieben unverletzt.

Am Fahrrad und am Kleintransporter entstand leichter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es aufgrund einer teilweisen Sperrung zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Radfahrern, entsprechende Helme zu tragen.