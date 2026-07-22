GERMERING, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK, 22.07.2026_Am Dienstag, den 21.07.2026, wurde in Germering eine Rentnerin Opfer eines Schockanrufs. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Die über 80-Jährige erhielt gestern Nachmittag einen Anruf von einem angeblichen Arzt des Klinikums Großhadern. Dieser erklärte, die Tochter der Seniorin wäre an Darmkrebs erkrankt und müsse nun für die lebensrettende Behandlung eine hohe Summe aufbringen.

Die verunsicherte Frau glaubte dem Betrüger und übergab gegen 17.30 Uhr Bargeld, Münzen und Schmuck im Wert von mehr als 20 000 Euro an einen Abholer, der bei ihr zuhause auftauchte.

Erst einige Stunden später durchschaute sie den Schwindel und verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die im Bereich zwischen der Hans-Huber-Straße und der Landsberger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, spricht hochdeutsch

Um nicht auch Opfer eines Betrugs zu werden, beachten sie folgende Tipps:

Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!