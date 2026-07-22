ROßBACH, LKR. ROTTAL-INN. Bereits am 10.07.2026 ereignete sich gegen 20:15 Uhr in Roßbach, Ortsteil Münchsdorf, ein Verkehrsunfall, bei dem eine männliche Person mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt stürzte.

Der 76-jährige Mann aus Roßbach fuhr mit seinem Fahrrad von Mariakirchen in Richtung Esterndorf. Auf dieser Strecke stürzte er alleinbeteiligt und begab sich daraufhin alleine nach Hause, ehe sich dort sein Zustand verschlechterte und er ins Krankenhaus verbracht wurde. Dort verstarb er wenige Tage später in Folge des Unfalls.

Von diesem Verkehrsunfall erhielt die zuständige Polizeiinspektion Pfarrkirchen erst im Nachgang Kenntnis, da der Verunfallte alleinbeteiligt, ohne Fremdverschulden, stürzte.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Pfarrkirchen, Tel.: 08561/ 9604-0.

Veröffentlicht: 22.07.2026, 09:21 Uhr