In der Nacht auf Mittwoch, den 22. Juli 2026, gegen 02:57 Uhr, wurde ein Geldausgabeautomat der Sparkasse im Neuer Weg 2, 63857 Waldaschaff, mit Sprengstoff gesprengt. Er befindet sich in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Nach aktuellem Erkenntnisstand handelt es sich um vier Tatverdächtige, welche nach der Tat in einem dunklen PKW, vermutlich der Marke BMW, in Richtung der nahegelegenen Bundesautobahn A3 flüchteten.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Untersuchungen des verwendeten Sprengstoffes sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Bayer. Landeskriminalamtes in München stattfinden.

Zeugenaufruf:

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Waldaschaff verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.