WILDPOLDSRIED/B12. Am Dienstagmittag kam es auf der B12 kurz vor der Anschlussstelle Wildpoldsried zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Autotransporter beteiligt war. Aufgrund umfangreicher Bergungsarbeiten muss die B12 für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Am Dienstag, 21.07.2026, gegen 13:10 Uhr, kam ein 56-jähriger Ukrainer, aus noch unbekannter Ursache, mit seinem Autotransporter auf der B12 kurz vor der Anschlussstelle Wildpoldsried nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw stürzte die Böschung hinunter und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich nach kurzer Zeit selbstständig aus dem Führerhaus befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Autotransporter war mit vier Autos beladen, die zusammen mit dem Lkw aufwendig geborgen werden mussten. Durch den Unfall wurde auch der Motor des Lkw beschädigt, sodass Betriebsstoffe ausliefen. Die Straßenmeisterei wird nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt im Bereich der Unfallstelle oberflächig verunreinigtes Erdreich abtragen müssen. Zudem wurden ein Verkehrsschild und die Leitplanke auf einer Länge von etwa 50 bis 60 Metern beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 350.000 Euro geschätzt.

Für die Bergung, Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wird die B12 zwischen Kempten und Wildpoldsried bis in die Abendstunden komplett gesperrt sein. Eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Neben Kräften der Verkehrspolizei waren die Polizeiinspektionen Kempten und Marktoberdorf, die Feuerwehren Kempten, Wildpoldsried und Hochgreut, die Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Insgesamt waren in etwa 80 Einsatzkräfte vor Ort. (VPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).