WEIDEN I.D.OPF. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über das Wochenende unbefugten Zutritt zu einer Grundschule und entwendeten aus dem Sekretariat einen Tresor. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum vom 17. Juli 2026, 20:30 Uhr, bis zum 20. Juli 2026, 07:10 Uhr, drangen mehrere unbekannte Täter in das Schulgebäude einer Grundschule in der Lessingstraße in Weiden i.d.OPf. ein. Die Täter gelangten gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude.

In der Grundschule verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu weiteren Räumen, indem sie mehrere Türen aufhebelten. Im Sekretariat entwendeten die Täter den dort befindlichen Tresor. Das im Tresor aufbewahrte Bargeld wird auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie im genannten Zeitraum im Bereich der Lessingstraße oder im Umfeld der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222.

Veröffentlicht am 21.07.26 um 14:14 Uhr