EGLING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am späten Samstagabend, den 18. Juli 2026, soll ein 16-Jähriger durch einen zunächst unbekannten Angreifer mit einem Messer verletzt worden sein. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen. Jetzt nahm die Polizei einen dringend Tatverdächtigen fest. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am Samstagabend (18. Juli 2026) soll auf einer Veranstaltung in der Rathausstraße in Egling ein 16-Jähriger durch einen bislang unbekannten Mann mit einem Messer im Bereich seines Arms verletzt worden sein. Anschließend habe sich der Angreifer in unbekannte Richtung entfernt.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls erfolgten unter Leitung der Polizeiinspektion Wolfratshausen, mit Unterstützung umliegender Dienststellen, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Diese führten zunächst nicht zur Identifizierung bzw. Festnahme eines Tatverdächtigen.

Vor Ort übernahmen Kräfte der Polizeiinspektion Wolfratshausen die Tatortarbeit sowie weitere polizeiliche Maßnahmen. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich zunächst Verdachtsmomente gegen einen Heranwachsenden. Im Laufe des Montagnachmittags (20. Juli 2026) erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann, woraufhin Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wolfratshausen ihn noch am Montagabend an seiner Wohnanschrift im nordwestlichen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen festnahmen. Dabei waren auch Einsatzkräfte umliegender Polizeidienststellen sowie des Polizeipräsidiums München eingebunden.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde der dringend Tatverdächtige am heutigen Dienstag (21. Juli 2026) dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Entscheidung über die Haftfrage vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der bereits polizeibekannte deutsche Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Wolfratshausen werden fortgeführt. Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe und das Motiv der Tat sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen.