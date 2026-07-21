Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
1111 – Aktionstag der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg
Gersthofen - Am 03.08.2026 beginnen in Bayern die Sommerferien und viele Urlauber packen ihre Koffer. Die meisten werden es kennen, es soll möglichst viel ins Wohnmobil, in den Wohnanhänger oder in die Autos. Da kann es schnell mal zur Überladung der Fahrzeuge kommen.
Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bietet in diesem Zuge am 26.07.2026 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Aktionstag zum Thema „Verwiegung von Fahrzeugen des Urlaubs- und Reiseverkehrs“ an. Hier haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit auf dem Gelände der Autobahnstation Gersthofen ihre Fahrzeuge und Gespanne durch Polizeibeamte wiegen zu lassen. So erhalten Bürgerinnen und Bürger eine direkte Rückmeldung und können die Beladung ihrer Fahrzeuge vor Reiseantritt in zulässiger Weise organisieren.
Der Aktionstag dient ausschließlich dazu, Bürgerinnen und Bürger zum Thema Ladungssicherung und Fahrzeuggewichte zu informieren und zu sensibilisieren. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg spricht an diesem Tag grundsätzlich keine Sanktionen aus, sondern möchte Urlauberinnen und Urlaubern einen sicheren Start in den Urlaub ermöglichen sowie durch aktive Aufklärung zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen.
Bürgerinnen und Bürger, die dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, sind herzlich eingeladen, am Aktionstag teilzunehmen.
Der Aktionstag wird bei der APS Gersthofen stattfinden. Die APS hat folgende Anschrift:
Gersthofen, Karl-Benz-Straße 3, in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr.
Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag (19.07.2026), 19:00 Uhr bis Montag (20.07.2026), 21:30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Frölichstraße.
Das graue Pedelec der Marke KTM stellte der Geschädigte versperrt im Innenhof ab.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
Lechhhausen – Im Zeitraum von Samstag (18.07.2026), 12:00 Uhr bis Montag (20.07.2026), 07:30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Schillstraße.
Der schwarze Ford parkte am Fahrbahnrand. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten hierbei die rechte hintere Fahrzeugseite.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
Kriegshaber – Am Montag (20.07.2026), gegen 20:30 Uhr, äußerte sich ein 75-Jähriger ausländerfeindlich in der Stenglinstraße.
Der 75-Jährige rief mehrfach lautstark verfassungswidrige Parolen und gab wiederholt ausländerfeindliche Äußerungen von sich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidrigerer und terroristischer Organisationen und Volksverhetzung.
Der 75-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Lechhausen - Im Zeitraum von Montag (20.07.2026), 08:30 Uhr bis 18:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Lechhauser Straße.
Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Abwesenheit des Geschädigten gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und durchwühlten diese.
Im weiteren Verlauf entwendeten der oder die unbekannten Täter Wertgegenstände.
Der entstandene Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.
Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.
Die Kriminalpolizei Augsburg. ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Haunstetten-Siebenbrunn – Im Zeitraum von Samstag (18.07.2026), 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Hopfenstraße.
Eine unbekannte Frau sprach eine 79-Jährige auf dem Friedhof an und verwickelte sie in ein Gespräch. Am Ende des Gesprächs umarmte die unbekannte Frau die 79-Jährige und verabschiedete sich. Im späteren Verlauf bemerkte die 79-Jahrige das Fehlen ihrer getragenen Halskette.
Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:
lange schwarze Haare
langes schwarzes Kleid mit Spitze
Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Die 79-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Zusmarshausen, A8, FRi Stuttgart – Am Montag (20.07.2026), gegen 11:30 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Gespann auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart.
Auf Höhe Zusmarshausen kontrollierten die Beamten den 29-Jährigen. Dabei stellten sie fest, dass die Seitenscheiben des Pkw mit einer dunklen Folie beklebt waren und zwei Reifen nicht die erforderliche Mindestprofiltiefe aufwiesen.
Zudem stellte sich bei einer weiteren Überprüfung heraus, dass sowohl am Zugfahrzeug als auch am Anhänger gefälschte Kennzeichen angebracht waren.
Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Kennzeichen sicher.
Die Verkehrspolizei ermittelt nun gegen den 29-Jährigen wegen Urkundenfälschung, eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetzes sowie nach Verstößen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung.
Der 29-Jährige besitzt die dänische Staatsangehörigkeit.
Königsbrunn, B17, FRi Norden – Am Montag (20.07.2026), gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17 in Fahrtrichtung Norden.
Ein 61-Jähriger fuhr auf Höhe Königsbrunn mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen der B17. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Hierbei kollidierte er mit einer Außenschutzplanke und kam letztendlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen.
Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 61-Jährigen feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher.
Der 61-Jährige wurde leicht verletzt.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols.
Der 61-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Gersthofen, A8, FRi Stuttgart – Am Montag (20.07.2026), gegen 13:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A8, auf Höhe Gersthofen in Fahrrichtung Stuttgart.
Ein 64-Jähriger fuhr hierbei mit seinem Audi auf dem mittleren Fahrstreifen, ein 31-Jähriger fuhr mit seinem LKW der Marke MAN auf dem rechten Fahrstreifen. Beim Fahrstreifenwechsel auf Höhe der Ausfahrt Augsburg West touchierten sich beide Fahrzeuge.
Vor Ort konnten die Beamten den Unfallhergang nicht gänzlichen klären.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun gegen beide Fahrzeugführer wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung und bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.
Der 64-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Der 31-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.
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