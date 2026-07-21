Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

A73 / STRULLENDORF, LKR. BAMBERG. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn A73 haben Beamte der Verkehrspolizei Bamberg am Montag einen 33-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Gegen 10:45 Uhr kontrollierten die Beamten auf der A73 in Fahrtrichtung Nürnberg auf Höhe der Anschlussstelle Bamberg-Süd einen Ford Transit. Das Fahrzeug war mit vier Männern besetzt. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten im mitgeführten Gepäck des 33-jährigen Beifahrers über 20 Gramm einer bräunlich-orangenen Substanz. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Betäubungsmittelvortest reagierte positiv auf Heroin.

Während die drei weiteren Insassen ihre Reise fortsetzen konnten, nahmen die Beamten den 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Wilhelmshaven vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde der Beschuldigte am Dienstag der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Haftbefehl wurde unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Bamberg in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei Bamberg geführt.