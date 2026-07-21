BAD STEBEN, LKR. HOF. Auf dem Heimweg von einer Gaststätte im Bad Stebener Ortsteil Carlsgrün stürzte am Montag ein Rollerfahrer. Er verstarb später in einem Klinikum. Die Polizei Naila ermittelt zu den Unglücksumständen und sucht Zeugen.

Ein 67-jähriger Mann aus Bad Steben verließ am Montagabend gegen 17.30 Uhr eine Gaststätte in Carlsgrün, um sich mit seinem Kleinkraftrad auf den Heimweg zu machen. Nur wenige Minuten später fand ein Passant den 67-jährigen Deutschen bewusstlos auf der Straße nahe dem Dorfwirtshaus unter seinem Motorroller liegend. Seinen Helm trug er auf dem Kopf. Dem sofort alarmierten Rettungsdienst mit Helfern vor Ort gelang es zunächst, den Rollerfahrer zu reanimieren. Am späten Abend verstarb der 67-Jährige jedoch in einem nahegelegenen Klinikum.

Die Polizei Naila hat, unterstützt von der Kriminalpolizei Hof, die Ermittlungen zu den Unglücksumständen aufgenommen. Die Beamten gehen aktuell von einer medizinischen Ursache für den Sturz aus. Nach bisherigen Erkenntnissen ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Zeugen, die am Montagabend am Carlsgrüner Dorfplatz sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, können sich telefonisch unter 09282/97904-0 an die Polizei Naila wenden.