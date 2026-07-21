WINZER, LKR. DEGGENDORF. Am 19.07.2026 geriet eine Scheune in Weghof in Brand. Eine Brandlegung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 16.35 Uhr bemerkten Anwohner den Brand und verständigten die Integrierte Leitstelle. Durch die alarmierten Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden, die Scheune brannte jedoch komplett nieder. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Derzeit kann eine Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Daher bittet die Kriminalpolizei Personen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 21.07.2026, 12.45 Uhr