OBERAMMERGAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen, den 19. auf 20. Juli 2026, wurde die Kolbensesselbergbahn und ein Gebäude vom danebenliegenden Bikepark durch unbekannte Täter angegangen, ein Tresor gewaltsam geöffnet und Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags entwendet. Zur Anzahl möglicher Täter bzw. zur Flucht liegen derzeit keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen und bittet auch die Bevölkerung um Hinweise.

In der Zeit von Sonntagabend (19. Juli 2026), auf Montagmorgen (20. Juli 2026) zwischen ca. 19.00 und 5.55 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Kolbensesselbergbahn sowie in die daneben befindlichen Räume des Bikeparks in Oberammergau ein. Die Räumlichkeiten öffneten sie gewaltsam und gingen u.a. einen Tresor an. Sie entwendeten Bargeld im niedrigeren vierstelligen Eurobereich. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, welcher auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Hinweise zur Anzahl der Täter, sowie zur Flucht liegen derzeit nicht vor.

Noch vor Ort übernahm die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen den Tatort und führt die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II fort.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft suchen nun nach Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können:

Wem sind in der Nacht auf Montag (20. Juli 2026), zwischen ca. 19.00 und 5.55 Uhr, im Bereich Kreislaineweg, an der Kolbensesselbergbahn, in Oberammergau verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/917-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.