HOF. Ein missglückter Wheelie führte am Montagabend in der Ernst-Reuter-Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er später starb.

Gegen 22 Uhr fuhr der 39-Jährige aus dem Landkreis Wunsiedel mit seinem Motorrad auf der Ernst-Reuter-Straße. Beim Anfahren an einer Ampel versuchte er mit seinem hochmotorisierten Motorrad einen Wheelie. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links ab und prallte gegen einen Laternenmast.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen.

Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer liegen derzeit nicht vor.

Beamte der Polizeiinspektion Hof nahmen den Unfall auf. Die Ernst-Reuter-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.