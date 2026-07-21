LEINBURG. (672) Bereits am Montagabend vorletzter Woche (06.07.2026) kam es zu einem Übergriff auf eine Jugendliche im Leinburger Ortsteil Oberhaidelbach (Lkrs. Nürnberger Land). Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.



Die Jugendliche fuhr in den Abendstunden mit dem Bus der Linie 331 von Röthenbach in Richtung Weißenbrunn. Etwa gegen 20:30 Uhr drängte der ihr flüchtig bekannte ebenfalls im Bus befindliche Tatverdächtige das Mädchen in Oberhaidelbach auszusteigen. Nördlich des dortigen Gasthofs soll es dann auf dem Feldweg in Richtung Gersdorf zu einem Übergriff durch den 16-Jährigen gekommen sein. Der Tatverdächtige habe die Jugendliche unter anderem am Kopf gepackt und sie mehrfach unsittlich berührt.

Die Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung und der Körperverletzung. Die Beamten bitten zur Aufklärung des Tatgeschehens Zeugen, die den Vorfall selbst wahrgenommen haben oder die beiden Jugendlichen zur oben genannten Zeit in dem Bus oder in Oberhaidelbach gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl