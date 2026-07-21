REGENSBURG. Am frühen Montagmorgen, 20. Juli 2026, ist eine 30-jährige türkische Staatsangehörige in einer Wohnung im Kasernenviertel in Regensburg durch einen Messerstich verletzt worden. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 68-jähriger deutscher Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich zwischen der 30-Jährigen und dem 68-jährigen deutschen Tatverdächtigen gegen 2 Uhr zunächst eine verbale Streitigkeit entwickelt haben, die in eine körperliche Auseinandersetzung übergegangen sein soll. Dabei soll der 68-Jährige der Frau mit einem Messer in den Bauchraum gestochen haben. Die 30-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und begab sich anschließend zu einer nahegelegenen Tankstelle, von wo aus sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der 68-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der Mann einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg.

Veröffentlicht am 21. Juli um 08:52 Uhr