AHOLMING, LKR. DEGGENDORF. Am Samstag, den 18.07.2026, kam es zum Brand eines Einfamilienhauses. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 15:15 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses mitgeteilt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich die Bewohnerin nicht im Haus. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brach das Feuer im Erdgeschoss des Wohnhauses im dortigen Wohnzimmer aus.

Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf führte eine Brandortbegehung durch. Hinweise auf vorsätzliches Handeln ergaben sich dabei nicht. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen könnte ein technischer Defekt als mögliche Brandursache in Frage kommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 21.07.2026, 08:08 Uhr