NÜRNBERG. (671) In Nürnberg kam es am Montagabend (20.07.2026) zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Beim Abfahren von der Südwesttangente verlor ein 74-jähriger Mann die Kontrolle über sein Motorrad und zog sich tödliche Verletzungen zu.



Gegen 19:15 Uhr war der 74-jährige Motorradfahrer auf der Südwesttangente in Fahrtrichtung Fürth unterwegs. Als er die Ausfahrt zum Frankenschnellweg in Richtung des Nürnberger Stadtzentrums nahm, kollidierte er im Bereich der Fahrbahngabelung zunächst mit einem Verkehrszeichen und verlor anschließend die Kontrolle über sein Motorrad. Der 74-Jährige stürzte und zog sich bei der Kollision mit der Leitplanke schwere Verletzungen zu. Nachdem er bereits vor Ort reanimiert werden musste, brachte der Rettungsdienst den Verunglückten in ein Krankenhaus. Dort erlag der Mann letztlich seinen Verletzungen.

An der Unfallstelle führten Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beteiligte die Polizei einen Unfallsachverständigen und stellte das Motorrad sicher.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme gab die Polizei die Überleitung zum Frankenschnellweg gegen 21:45 Uhr wieder für den Verkehr frei.



Erstellt durch: Michael Konrad