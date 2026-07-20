NEU-ULM. Ein rundum positives Fazit zieht die Polizeiinspektion Neu-Ulm nach dem diesjährigen „Nabada“, dem traditionellen Höhepunkt der Schwörfeierlichkeiten. Mehrere zehntausend Zuschauer verfolgten das bunte Treiben bei strahlendem Sonnenschein von den Donauufern und markanten Punkten wie der Herdbrücke. Pünktlich um 16:00 Uhr starteten die offiziellen Themenboote sowie die zahlreichen freien „Nabader“ ihre Fahrt flussabwärts und sorgten für eine ausgelassene, festliche Stimmung im gesamten Stadtgebiet.Aus Sicht der Neu-Ulmer Ordnungshüter verlief die Großveranstaltung im eigenen Dienstbereich ohne nennenswerte Zwischenfälle. Besonders erfreulich war der signifikante Rückgang von alkoholbedingten Vorfällen im Vergleich zu den vergangenen Jahren.Das im Vorfeld eng abgestimmte Sicherheits- und Verkehrskonzept erwies sich als voller Erfolg. Die temporären Verkehrsregelungen griffen effektiv, und die Taktung des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich der Wiblinger Straße zur Illerbrücke sorgte für eine reibungslose An- und Abreise der Besuchermassen. Auch der Großparkplatz an der Illerbrücke wurde von den Verkehrsteilnehmern stark frequentiert und trug zur spürbaren Entlastung der Innenstadt bei. Dank der disziplinierten Besucher und der funktionierenden Organisation blicken die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm auf einen ausgesprochen ruhigen und entspannten Einsatztag zurück. (PI Neu-Ulm)