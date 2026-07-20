BAYREUTH. Keine reformatorischen Thesen, sondern antichristliche Graffiti hinterließen unbekannte Täter am Freitag am Eingangsbereich der Schlosskirche in Bayreuth. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungssand sprühten die Täter Freitagvormittag, kurz nach 11 Uhr, zwei auf dem Kopf stehende Kreuze an die Eingangssäulen der katholischen Kirche in der Straße „Schloßberglein“. Die auch als „Petruskreuze“ bezeichneten Symbole waren zirka zwei Meter groß. Die Polizeibeamten schätzten den Sachschaden auf etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich telefonisch unter 0921/506-0 an die Kripo Bayreuth wenden.