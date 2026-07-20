BAD WIESSEE, LKR. MIESBACH. Am Sonntagmorgen, 19. Juli 2026, wurde durch einen Zeugen ein Brand in einer öffentlichen Toilette in Bad Wiessee mitgeteilt. Das Feuer konnte ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma selbständig löschen. Ein 26-jähriger aus Bad Wiessee wurde als dringend Tatverdächtiger ermittelt. In dem Fall übernahm die Kriminalpolizei Miesbach die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Am Sonntagmorgen, 19. Juli 2026, gegen 5.30 Uhr, meldete ein Zeuge telefonisch eine Flammenentwicklung in einer öffentlichen Toilette im Baumgartenweg in Bad Wiessee.

Ein Mitarbeiter der zuständigen WC-Reinigungsfirma konnten den Brand eigenständig löschen. Die Feuerwehr Bad Wiessee hatte die Toilettenanlage noch überprüft und ausgelüftet. Im WC-Bereich fanden sich Brandspuren sowie Überreste des Tatmittels.

Der entstandene Sachschaden wir auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Im Laufe der durchgeführten ersten polizeilichen Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Bad Wiessee ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 26-Jährigen aus Bad Wiessee.

Dieser war den Beamten am Vorabend wegen eines Körperverletzungsdelikts aufgefallen und hatte, so erinnerten sich die eingesetzten Beamten, ein für den Brand ursächliches Tatmittel, welches aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher benannt wird, bei sich.

Bei der darauffolgenden Wohnungsnachschau bei dem dringend Tatverdächtigen fanden sich eindeutige Hinweise, die dessen Tatverdacht erhärteten. Der 26-Jährige muss sich nun wegen dem Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung verantworten.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Kriminalpolizeistation Miesbach führt die Ermittlungen fort und bittet auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat im Zeitraum am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 5.30 Uhr, im Bereich der Toilettenanlage am Seeufer in Bad Wiessee verdächtige Personen wahrgenommen oder Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Miesbach unter der Telefonnummer (08025) 299-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.