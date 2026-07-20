Mobile Wache unterwegs

Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:

Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN

Augsburg - Innenstadt – Die Stadt Augsburg lädt am Samstag (25.07.2026) zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr zum 4. Augsburger Sicherheitstag auf dem

Rathausplatz 86150 Augsburg – Innenstadt ein.

Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Medienschaffende recht herzlich eingeladen.

Auch die Polizei ist vor Ort vertreten. Neben der Kinderpolizeiwache für die Kleinsten sind unter anderem auch ein Fahrsimulator, die Reiterstaffel sowie Kollegen der Kriminalprävention für Sie vor Ort.

Zudem freuen sich unsere Kolleginnen und Kollegen darauf, Sie zu verschiedensten Themen zu beraten und bei Coffee with a Cop mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Wir verweisen an dieser Stelle zudem auf die Pressemitteilung der Stadt Augsburg: https://www.augsburg.de/sicherheitstag