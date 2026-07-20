Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Augsburg - Innenstadt – Die Stadt Augsburg lädt am Samstag (25.07.2026) zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr zum 4. Augsburger Sicherheitstag auf dem
Rathausplatz 86150 Augsburg – Innenstadt ein.
Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Medienschaffende recht herzlich eingeladen.
Auch die Polizei ist vor Ort vertreten. Neben der Kinderpolizeiwache für die Kleinsten sind unter anderem auch ein Fahrsimulator, die Reiterstaffel sowie Kollegen der Kriminalprävention für Sie vor Ort.
Zudem freuen sich unsere Kolleginnen und Kollegen darauf, Sie zu verschiedensten Themen zu beraten und bei Coffee with a Cop mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Wir verweisen an dieser Stelle zudem auf die Pressemitteilung der Stadt Augsburg: https://www.augsburg.de/sicherheitstag
Augsburg – Am Freitag (17.07.2026), gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Betrugsfall im Bgm.-Lutzenberger-Weg.
Ein 49-Jähriger erhielt einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person, welche sich als Bankmitarbeiter ausgab und für eine angebliche Rücküberweisung Transaktionscodes benötige. Der 49-Jährige übermittelte mehrere Transaktionencodes über SMS.
Der Vermögensschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen den bislang unbekannten Täter.
Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:
- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder
Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.
- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.
- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
- Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.
- Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.
- Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.
Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug
https://www.polizei.bayern.de/nmmo
Göggingen – Im Zeitraum von Freitag (17.07.2026), 17:45 Uhr bis Samstag (18.07.2026), 10:45 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Bürgermeister-Miehle-Straße.
Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten aus einer Tiefgarage vier Reifenkompletträder.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Innenstadt – Am Sonntag (19.07.2026), gegen 01:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Thommstraße.
Ein bislang unbekannter Täter warf eine Bierflasche gegen eine Haltstellenverglasung, weshalb diese zersprang.
Der Sachschaden beläuft sich etwa 1000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
Innenstadt – Am Sonntag (19.07.2026) beschädigte ein 31-Jähriger ein Fahrzeug. Im späteren Verlauf leistete der 31-Jährige zudem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.
Gegen 18.00 Uhr bemerkte ein Passant, dass der 31-Jährige offenbar ein geparktes Fahrzeug beschädigte. Der Passant alarmierte die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem 31-Jährigen verlief zunächst negativ.
Gegen 19.30 Uhr stellten Polizeibeamte der Einsatzhundertschaft den 31-Jährigen schließlich fest und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der 31-Jährige versuchte zu flüchten. Polizeibeamte stoppten den Mann und brachten ihn zu Boden. Der 31-Jährige leistete Widerstand und verletzte dabei zwei Beamte leicht.
Da sich der 31-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde dieser in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.
An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im hohen zweistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 31-Jährigen.
Der 31-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Am Freitag (17.07.2026), gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Holzbachstraße.
Ein 27-Jähriger betrat einen Discounter, entnahm eine Flasche eines Milchproduktes und trank die Flasche ohne zu bezahlen im Laden aus.
Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme durch die Polizeibeamten zeigte sich der 27-Jährige aggressiv und schrie herum, zudem wollte er die Geschäftsräume nicht verlassen.
Hierbei musste er unter Anwendung von unmittelbarem Zwang aus dem Laden gebracht werden, wobei er versuchte, die Polizeibeamten zu Boden zu werfen.
Wenige Zeit später trafen die Beamten in der Donauwörther Straße erneut auf den 27-Jährigen. Hier versuchte er aus einem Geschäft die Trinkgeldkasse zu entwenden.
Die Polizeibeamten verbrachten den 27-Jährigen zum Dienstfahrzeug. Hierbei trat er gegen die eingesetzten Beamten, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
Der 27-Jährige besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.
Friedberg – Im Zeitraum von Freitag (17.07.2026), 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr kam es zu einem Betrug ein 89-Jährigen im Weideweg.
Ein bislang unbekannter Täter rief die 89-Jährige an und gab sich als Polizeibeamter aus. Bei dem Telefonat schilderte der Unbekannte, dass es zu Einbrüchen in der Nachbarschaft kam und alle Wertgegenstände der Geschädigten jetzt in Sicherheit gebracht werden müssen.
Die 89-Jährige übergab in der Folge an einen bislang unbekannten Täter Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrug. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Friedberg – Bereits am Samstag (30.05.2026) kam es zum Diebstahl eines Fahrrads in der Schmiedgasse.
Gegen 20.00 Uhr entwendete ein, zu diesem Zeitpunkt, unbekannter Täter ein unversperrtes schwarzes Rennrad.
Am Tatort ließ der Täter dafür ein mintgrünes Rennrad zurück, zu welchem bislang kein Eigentümer ermittelt werden konnte.
Zeugen, die Hinweise auf das Fahrrad oder den Eigentümer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg,
unter der Telefonnummer 0821 / 323 – 1710, zu melden.
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Hier können sie sich bewerben: