CADOLZBURG. (665) In der Nacht zum Sonntag (19.07.2026) griffen mehrere bislang unbekannte Täter einen 20-jährigen Mann in Cadolzburg (Lkr. Fürth) an. Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.



Der 20-Jährige Deutsche hielt sich zunächst auf dem Milchhausfest in Cadolzburg auf. Gegen 01:30 Uhr wurde er von mehreren bislang unbekannten Personen vom Festgelände bis zum Marktplatz verfolgt. Dort griffen die Täter den Mann an und schlugen mehrfach auf ihn ein. Nachdem er zu Boden gegangen war, traten sie ihm wiederholt gegen den Oberkörper. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung.

Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung lehnte er vor Ort ab.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 96927-0 mit der Polizeiinspektion Zirndorf in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Alexander Greil / mc